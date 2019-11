Fotografias íntimas da mulher de Uribe divulgadas na Internet

NTV Hoje às 11:40, atualizado às 11:44 Facebook

Fotografias íntimas de cariz sexual da mulher de Mateus Uribe, Cindy Álvarez Garcia, estão a circular na Internet. A mulher do jogador do FC Porto está a ser exposta nas redes socais devido à partilha de fotografias íntimas da própria em grupos de WhatsApp portugueses. As mesmas imagens foram divulgadas pela primeira vez há dois anos e, na época, a modelo colombiana explicou que as fotografias foram enviadas a um ex-namorado “há uns anos” e estavam a divulgá-las “para prejudicar a família”. Cindy acrescentou ainda que decidiu ser a própria a denunciar o caso para evitar o “bullying online”. TEXTO: […]