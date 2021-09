Futebolista Hulk vai ser pai pela quarta vez

Sara Oliveira Hoje às 14:14, atualizado às 14:20 Facebook

O antigo jogador do F.C.Porto deu a novidade nas redes sociais, feliz por ver a família aumentar. O bebé será o quarto filho de Hulk, o primeiro da relação com Camila Angelo.

"Pela quarta vez estou sendo abençoado com mais um filho(a)", anunciou o futebolsuta Givanildo Sousa, o famoso Hulk, no Instagram, assumindo-se com "o coração cheio de gratidão a Deus" pela novidade.

O bebé é fruto do atual relacionamento com Camila Angelo, que é sobrinha dia sua ex-mulher, Iran Angelo, com quem tem três filhos, Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice.

"Meu coração transborda de felicidade", acrescentou o antigo jogador do F.C.Porto, na legenda de fotografias com a namorada, nas quais o casal mostra imagens da ecografia.

Ansioso por receber mais um filho, Hulk só deseja que a criança venha "com saúde", para se juntar aos irmãos mais velhos.

Atualmente a jogar no Atlético Mineiro, Brasil, o craque tem tentado estar mais vezes com as crianças, o que não acontecia quando estava em Xangai, após a separação de Iran.

A relação com Camila foi assumida em dezembro de 2019 e, na altura, deu que falar por a jovem ser sobrinha da ex, de quem era muito próxima. Camila escreveu depois uma carta a Iran explicando que não houve traição e que "a gente não manda no coração".