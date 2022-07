Futebolista Uribe surpreende Maluma após espetáculo em Gaia

Sara Oliveira Hoje às 18:27 Facebook

Jogador do F.C.Porto ofereceu uma camisola do equipamento ao cantor colombiano, no segundo dia do Marés Vivas, por onde passaram muitos outros famosos

No fim-de-semana, foram muitos os famosos que passaram pelo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, no regresso do festival Marés Vivas à ribalta. Anteontem, o colombiano Maluma levou ao rubro o público, entre eles várias caras conhecidas e até velhos amigos do artista, como foi o caso do jogador do F.C.Porto, Matheus Uribe.

O futebolista vibrou com o reggaeton do compatriota na companhia da mulher, Cindy García, antes de reencontrar Maluma, nos bastidores, oferecendo-lhe uma camisola do novo equipamento portista. Uribe partilhou fotografias nas redes sociais e o "Papi Juancho" (o altar-ego do artista que é título do seu último disco e dá nome à digressão) comentou com um "crack", deixando perceber que a admiração é mútua.