Futebolistas e férias em destinos de praia e grandes cidades

Maldivas, Polinésia Francesa, Sardenha, Palma de Maiorca ou Miami estão entre as apostas dos craques.

À conta da participação da seleção nacional na Liga das Nações ou de compromissos pessoais, como casamentos e batizados, este ano as férias dos futebolistas têm-se dispersado pelo mês de junho e também por diferentes destinos.

Com troféus na bagagem - um da Liga Europa, outro da Liga Conferência -, Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt) e Sérgio Oliveira (de volta ao F.C. Porto, após empréstimo ao Roma) coincidiram na Sardenha, Itália, com as respetivas companheiras, Priscilla Tollini e Cristiana Gonçalves Pereira. Mesmo que durante o dia tenham distintos programas - até porque Gonçalo está também como os pais, os irmãos, cunhadas e sobrinhas -, à noite têm-se encontrado para jantar. Numa das ocasiões juntou-se outro futebolista, Xeka, que, de saída do Lille, aproveita o defeso também como a mulher, Aurela Rocha, com quem se casou recentemente.

De lua-de-mel, os campeões nacionais Bruno Costa e Fábio Cardoso voaram para mais longe. Bora Bora, na Polinésia Francesa, foi a aposta de médio portista e Maria Moreira que, o ano passado, tinham estado nas Maldivas, onde o colega de equipa desfrutou agora dos primeiros dias de casado com Cátia Alexandra. Já o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, elegeu Palma da Maiorca para descansar com a mulher, Liliana, e os filhos Francisco, Moisés, Rodrigo, Sérgio e José. Da prole, só o mais novo ainda não joga futebol.

Apoiar os Celtics em Miami

As Seicheles foram a escolha do goleador do Sporting Pedro Gonçalves e da namorada, Bruna Rafaela.

O calor é denominador comum, mesmo quando o defeso passa por uma cidade como Miami, nos Estados Unidos, para onde João Félix viajou com amigos. O craque do Atlético de Madrid aproveitou para apoiar os Boston Celtics nas finais da NBA, além de ir à praia e experimentar a gastronomia de inspiração cubana. Antes tinha estado com a namorada, a atriz Margarida Corceiro, na Madeira, por onde também o jogador o Benfica João Mário acompanha a mulher, Marta Branco Oliveira. As primeiras grandes férias com a filha, Olivia, foram no final de maio nas Maldivas.

Após de se despedir do Vitória de Guimarães e definir o futuro, Ricardo Quaresma Quaresma goza o presente na Bahia, Brasil. "Paz e tranquilidade em família", partilhou, deixando ver-se com a mulher, Daphne, e os filhos Ricardo e Kauana.