Gabriela Sobral regressa à TVI como diretora de conteúdos e produção da Plural

Depois dos rumores, a confirmação. Cerca de um ano e meio após a saída da SIC, Gabriela Sobral volta ao ativo como diretora de conteúdos e produção da Plural Entertainment, a produtora responsável por todas as novelas da TVI.

A contratação foi confirmada pela Media Capital através de comunicado, no qual recorda o percurso de Gabriela Sobral, "uma das profissionais com maior experiência no meio audiovisual nacional".

"Começou o seu percurso há 30 anos na produção de conteúdos para várias empresas, seguindo-se as direcções executivas das três estações de televisão. Primeiro na RTP, como adjunta da direção de programas, depois na TVI, onde esteve onze anos entre 1999/2010 como sub-diretora de produção e ficção, sendo promovida depois a diretora adjunta de programas; em 2010 foi convidada a dirigir a área de produção, ficção e entretenimento da SIC onde esteve 8 anos, primeiro como diretora de produção e ficção e, mais tarde, como diretora de programas até 2018", elenca a grupo detentor da Plural e também da TVI.

Gabriela afirma que aceitou o convite por ter sido "desafiada a trabalhar": "A dirigir os conteúdos e a produção da Plural Entertainment. Segura deste enorme desafio e da responsabilidade que me espera, acredito na força desta empresa, na capacidade que tem de crescer, de inovar, de mobilizar profissionais e equipas, de conquistar novos patamares, mantendo sempre como padrão a excelência".

Sem trabalhar desde o verão de 2018, altura em que saiu da SIC com uma indemnização milionária, Gabriela Sobral assume-se "com uma enorme vontade de fazer acontecer, espírito de vencer e com os olhos postos no futuro".