Gala dos Sonhos junta artistas em honra de Sara Carreira

Sara Oliveira Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Cuca Roseta, Diogo Piçarra, Fernando Daniel e Pedro Abrunhosa entre as dezenas de nomes que vão atuar esta quarta-feira no CCB.

Quatro dias antes de se assinalar um ano deste o acidente que tirou a vida à filha de Tony Carreira, o Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, é palco da primeira Gala dos Sonhos. Amanhã à noite, o evento organizado pela Associação Sara Carreira será um tributo à sua memória, mas também destacará os jovens a quem foram atribuídas 21 bolsas de estudo. Em palco juntar-se-ão muitos dos maiores artistas nacionais, de várias gerações.

No rol de 25 nomes confirmados, destacam-se as participações de Cuca Roseta, Pedro Abrunhosa, Diogo Piçarra, Aurea, Fernando Daniel, André Sardet, Calema, Paulo de Carvalho, Rita Guerra e Matias Dámaso, mas há muito mais para ouvir e para muitos gostos. Depois de ter deixado os palcos à conta do cansaço da carreira como fadista, Raquel Tavares voltará a cantar. Igualmente afastada, Romana também atuará, a pedido de Tony. "É uma bênção poder participar num projeto tão grandioso, com uma finalidade tão grandiosa", disse a artista, antevendo um espetáculo "muito emotivo".

Família e Ivo Lucas em palco

Depois de ter cantado um tema ao lado de Bárbara Bandeira no domingo passado no concerto desta no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Ivo Lucas voltará ao palco pela segunda vez depois da morte da namorada. Será em homenagem a Sara Carreira e para interpretar "Leva-me a viajar", o hino da associação.

Também Tony Carreira e os filhos David e Mickael darão voz a tema inédito. "Vai ser um momento especial, bonito", antecipou Mickael Carreira.

A iniciativa será conduzida por Fátima Lopes e transmitida pela SIC a partir das 21.45 horas. "Vai ser uma gala positiva, com muita luz, alegre e para cima. Não é para ser uma coisa triste porque já sabemos que tristeza é o que está na base de tudo o que aconteceu", adiantou a apresentadora, que assim regressa à antena da estação de Paços de Arcos.