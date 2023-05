JN 02 Maio 2023 às 02:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A mais icónica festa anual de moda, a MET Gala, foi este ano tingida a brancos, pretos e prata. Sem surpresas, ousadia foi a palavra de ordem no Museu Metropolitano de Arte, em Nova Iorque. O código de vestimenta pedia aos convidados que prestassem tributo ao consagrado criador Karl Lagerfeld e não faltaram homenagens, tanto ao nome maior do mundo da moda, com rendas, laços, pérolas e peças Chanel, como à sua gata Choupette. Foram os caso de Jared Leto e Doja Cat, que vestiram a pele de gato.