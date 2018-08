A minissaia de Meghan Markle que quebrou o protocolo real

30 Agosto 2018 às 10:10 Facebook

Twitter

Meghan Markle esteve, quarta-feira à noite, com Harry numa performance do musical Hamilton West End, no Victoria Palace Theatre, Londres, numa cerimónia de angariação de fundos para caridade.

Apesar de o musical de Lin-Manuel Miranda ser um dos mais vistos e premiados dos últimos anos, é a saia de Meghan Markle que está a dar que falar, por ser mais curta do que habitual para a família real.

Por norma, as mulheres da família real usam saias abaixo do joelho e evitam usar calções em público, pelo que o vestido curto de Markle está a dar que falar na imprensa internacional.