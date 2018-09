05 Junho 2018 às 11:03 Facebook

Realizou-se, esta segunda-feira à noite, mais uma gala CFDA Fashion Awards, no Brooklyn Museum, Nova Iorque. Foram muitas as caras conhecidas que brilharam nesta noite dedicada à moda, onde são homenageadas as figuras que se destacaram no último ano. A portuguesa Sara Sampaio não deixou de marcar presença.