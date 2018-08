18 Maio 2018 às 19:11 Facebook

Meghan Markle e Harry aprontaram, esta sexta-feira, os últimos pormenores antes do casamento deste sábado de manhã. Harry recebeu o apoio dos fãs da monarquia às portas do Castelo de Windsor e Meghan - juntamente com a mãe - já recolheu ao hotel Cliveden House, para passar a última noite antes de dar o nó.