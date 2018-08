27 Maio 2018 às 16:53 Facebook

Foram várias as caras conhecidas que, este sábado à noite, estiveram no bar The Cave, em Lisboa, a assistir à final da Liga dos Campeões, entre o Real Madrid e o Liverpool, que os madrilenos acabaram por vencer por 3-1. Os atores Pedro Sousa, José Mata, Débora Monteiro e a modelo Joana Freitas foram alguns dos presentes.