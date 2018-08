30 Agosto 2018 às 11:05 Facebook

Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, esteve, quarta-feira, no Festival Internacional de CInema de Veneza, para a estreia do filme First Man, de Damien Chazelle, mas não contou com a companhia do craque português. Foi uma das estrelas na passadeira vermelha do evento, que contou com a presença de Ryan Gosling e Claire Foy, dois dos atores que participam no filme.