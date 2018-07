28 Abril 2018 às 16:32 Facebook



Katy Perry e Orlando Bloom estiveram, este sábado, no Vaticano e cumprimentaram, por breves momentos, o Papa, durante um evento no âmbito de uma conferência internacional dedicada à cura do cancro, que junta especialistas em saúde, bem como elementos da área da tecnologia, média e entretenimento. O músico Peter Gabriel também esteve presente.