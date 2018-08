22 Maio 2018 às 19:30 Facebook

Twitter

Harry e Meghan Markle (Duque e Duquesa de Sussex) participaram, esta terça-feira, no primeiro evento oficial depois do casamento do último sábado. O casal esteve numa festa no jardim do Palácio de Buckingham, que assinalou as celebrações do 70.º aniversário do Príncipe de Gales.