Noivas deram brilho à Alfândega do Porto

Estilista Gio Rodrigues mostra coleção diferente e que marca os quase 20 anos de carreira.

O estilista Gio Rodrigues escolheu, esta quinta-feira à noite, a sala nascente do edifício da Alfândega, no Porto, para a apresentar a sua nova coleção para noivas. Num cenário que mais parecia um jardim encantado com gaiolas no ar e o som da chuva a cair, o estilista optou não só por mostrar vestidos de noiva como também mostrou propostas de pronto-a-vestir para mulher e para homem. Com quase 20 anos de carreira, o estilista diz ter arriscado e sair "da sua zona de conforto para ir por outros caminhos", tendo resultado numa coleção diferente do usual. "Vou fazer 20 anos de carreira. Esta viragem é um sinal de coragem pois, neste momento, faço o que quero sem pensar nos outros", afirmou o criador.

O desfile contou com a presença especial de Jani Gabriel que, a pedido de Gio, voltou às passarelas por uma noite. "Já não faço a 100%, pois a televisão rouba muito tempo, mas gosto de voltar e sentir aquele bichinho bom. E, quando acaba, sinto que afinal não me esqueci", confessou, ao JN, a nova apresentadora do programa da SIC, "Fama Show". Também Ricardo Guedes, afastado do mundo da moda há algum tempo, marcou presença no desfile e assumiu que o nervosismo se mantêm o mesmo passados 20 anos.