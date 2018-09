Sensualidade de Adriana Lima e Bullock na estreia de "Ocean's 8"

06 Junho 2018 às 10:38 Facebook

Depois de "Ocean's eleven - Façam as vossas apostas" (2001), "Ocean's 12" (2014) e "Ocean's 13" (2007), todos realizados por Steven Soderbergh, chega agora aos cinemas "Ocean's 8", um "spin-off" (história paralela) no feminino dirigido por Gary Ross. O elenco é de luxo e conta com Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna e Helena Bonham Carter.

A história desenrola-se em torno da personagem de Sandra Bullock, Debbie Ocean, irmã de Danny Ocean, o protagonista da trilogia de Soderbergh interpretado por George Clooney. À semelhança de "Ocean's eleven", o trailer começa com Debbie Ocean numa audiência em que é decidida a sua saída da prisão em liberdade condicional.

Mas no regresso à vida civil há sempre mais um golpe para fazer. Desta vez, o alvo é a famosa gala anual do Met, em Nova Iorque, que reúne as maiores celebridades numa angariação de fundos para o Metropolitan Museum of Art. O objetivo é roubar uma joia valiosa e, para isso, Debbie Ocean vai reunir uma equipa de especialistas no crime.