15 Maio 2018 às 12:56 Facebook

Twitter

Foi um dos momentos mais insólitos da passadeira vermelha de Cannes, na segunda-feira. A atriz Kristen Stewart descalçou os sapatos Louboutin como protesto contra o dress code rígido imposto pelos organizadores do festival de cinema. Não é a primeira vez que a atriz usa o palco de Cannes para protestar. "Se não pedem a um rapaz que use saltos e um vestido, também não me podem pedir", disse Stewart ao The Hollywood Reporter, na edição do ano passado, enquanto calçava umas sapatilhas.