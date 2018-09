08 Junho 2018 às 14:07 Facebook

Anthony Bourdain esteve em Portugal, em fevereiro de 2017, e passou por alguns dos mais conhecidos restaurantes do Norte do país. A Marisqueira Antiga, em Matosinhos, O Café o Afonso, a Cozinha do Martinho ou o Gazela fizeram parte do roteiro do famoso Chef.