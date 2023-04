Gata de Karl Lagerfeld vai ser a estrela da famosa Gala do MET

Sara Oliveira Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, vai celebrar o "kaiser" da moda falecido em 2019. Top 10 dos animais mais ricos do mundo inclui Choupette, os cães de Oprah Winfrey e a gata Olivia, da cantora Taylor Swift.

Karl Lagerfeld morreu há pouco mais de quatro anos, em fevereiro de 2019, mas nunca será esquecido, não só pelo longo capítulo que inscreveu na história da moda, mas também pela sua gata. Choupette era a fiel amiga do criador alemão e o centro do seu mundo, ao ponto de ter herdado parte da sua fortuna (avaliada em 400 milhões de euros), e continua em cena para honrar o seu legado.

No próximo dia 1 de maio, o falecido designer será recordado em mais uma edição da MET Gala, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. O evento marca a inauguração da exposição anual do Costume Institute, desta vez intitulada "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", que celebrará o trabalho e a vida completa do "kaiser" da moda. Choupette foi convidada para o famoso baile "em honra de Karl" que, desde a marca homónima à Balmain, Chloé, Fendi ou Chanel, deixou um espólio tão vasto como variado e que deverá inspirar os visuais das celebridades.

PUB

Entre os animais mais ricos

Estrela desde que, no final de 2011, foi adotada pelo estilista, a gata birmanesa, de 11 anos, é a presença mais aguardada, quando já brilha ao colo da modelo Naomi Campbell, num editorial da revista "Vogue", também de tributo ao designer que, se fosse vivo, faria 90 anos em setembro.

"Ela recebeu o convite", confirmou o seu agente, Lucas Berullier, que há seis anos criou a My Pet Agency, especializada em influenciadores de quatro patas, sem garantir se irá ou não, até porque há a hipótese de se fazer representar.

Choupette vive com a antiga governanta de Lagerfeld, Françoise Caçote, que cuida dela e gere a sua fortuna (avaliada em cerca de 13 milhões de dólares, ou seja, quase 11,9 milhões de euros), além de manter o seu perfil de Instagram ativo, reunindo mais de 139 mil seguidores.

A gata está no top 10 de animais mais ricos do mundo, onde se inclui ainda Olivia Benson, a gata da cantora Taylor Swift, que soma mais de 97 milhões de dólares, fruto dos videoclipes e anúncios em que participa, além de ter uma linha própria de produtos. Sadie, Sunny, Lauren, Layla e Luke, os cães da apresentadora Oprah Winfrey, juntam-se à lista com uma herança de mais de 30 milhões de dólares.