Gémeos marcam a vida real de atrizes e cantoras

Marta Faial está quase a dar à luz duas meninas, mas há outras famosas do mundo das artes a viver a maternidade a dobrar.

Sem influência de um qualquer guião ou de qualquer moda mas por coincidência, são muitas as artistas que têm gémeos ou estão prestes a viver a experiência. Entre as que preparam a estreia na maternidade a dobrar está Marta Faial, 35 anos, fruto da relação com Gonçalo da Câmara Pereira. A chegar às 32 semanas de gestação, ainda não decidiu o nome das duas meninas, até porque foi bastante surpreendida pela gravidez gemelar, já que desconhecia qualquer predisposição genética. Descobriu depois que o noivo tem historial de gémeos na quinta geração da família.

Débora Monteiro também foi mãe pela primeira vez a 8 de julho de 2020, do relacionamento com Miguel Mouzinho, após tratamentos de fertilidade. Alba e Júlia são gémeas falsas. Tal com Maria do Mar e Mercedes, as filhas de Helena Costa que fazem dois anos no próximo dia 28. Luís e Tomás, de quase 30 meses, são a dupla que anima os dias de Inês Herédia e da mulher, Gabriela Sobral. Com três anos e meio estão já as gémeas de Luciana Abreu, Amoor e Valentine, nascidas do casamento entretanto terminado da artista com Daniel Souza.

Brasileira de nascença mas a viver em Portugal, Luana Piovani teve Bem e Liz aos 39 anos, de forma natural, quando estava casada com o surfista Pedro Scooby. Surpreendida, ficou a saber que, depois dos 35 anos, há mais hipótese de a produção de óvulos aumentar, daí haver vários casos de gémeos em mulheres perto dos 40 anos. As crianças de Luana Piovani têm agora quase seis anos.

Lá fora, há outros exemplos que se somam ao rol. É o caso de Beyoncé que, no passado domingo, celebrou o quarto aniversário de Rumi e Sir Carter, ao lado do marido, Jay-Z. Moroccan e Monroe têm dez anos e são fruto do relacionamento de Mariah Carey com o comediante Nick Cannon, que voltou a ser pai de gémeos na segunda-feira, agora da relação com Abby De La Rosa. Já na adolescência estão Maximilian e Emme, de 13 anos, os herdeiros de Jennifer Lopez e Marc Anthony, que segundo a imprensa internacional já aprovaram o namoro da mãe com Ben Affleck. Foram concebidos por fertilização in vitro e, o ano passado, devido à idade, a estrela americana de origem porto-riquenha chegou a ponderar recorrer a uma barriga de aluguer para aumentar a família.