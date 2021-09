George Clooney mais longe de Melides

Sara Oliveira Hoje às 07:28 Facebook

Representante do ator nega que este queira investir ou construir mansão no Alentejo, contrariando o que foi publicitado em agosto.

A hipótese de ver George Clooney mais vezes no nosso país agradou a muitos, depois de ser público que o ator estaria interessado em comprar um lote de terreno num empreendimento de luxo em Melides para construir uma mansão. A notícia foi avançada pelo jornal "Eco" e reproduzida por meios nacionais e internacionais, chegando aos Estados Unidos, onde agora um representante da estrela de Hollywood garante que "não é verdade". "George não está a comprar nenhuma propriedade", acrescentou.

O esclarecimento surge poucos dias depois de o jornal inglês "Daily Mail" acrescentar mais pormenores ao alegado investimento de Clooney no Costa Terra Golf & Ocean Club, acabando por promover a região alentejana em que se localiza. Contactada a empresa proprietária, a Discovery Land Company, esta não respondeu aos contactos do diário "New York Post" para comentar o assunto. Tal como não tinha feito antes com as solicitações do JN que, em agosto, também não tinha conseguido mais informações por parte da Câmara de Grândola.

O empreendimento é de um dos ex-sócios de George Clooney, Mike Meldman. Os dois, a par com Rande Gerber, criaram em 2013 a empresa de tequila Casamigos, que venderam cinco anos depois por 852 milhões de euros a uma firma britânica.

Meldman tem agora a Discovery Land Company, que anteriormente era da família Queiroz Pereira, e é ele que aposta em Melides, e não o galã do cinema e a sua mulher, Amal Alamuddin. A zona é frequentada por muitas celebridades - o designer de calçado Christian Louboutin tem casa própria e está a construir um hotel de charme - até porque, nos últimos anos, tem roubado protagonismo à elitista Comporta, também no Alentejo.