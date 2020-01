Georgina de volta à escola para dançar

Mara Craveiro Hoje às 16:23 Facebook

Se uma gripe conseguiu afastar Georgina Rodríguez por uns dias das redes sociais, esta semana a namorada de Cristiano Ronaldo não tem parado de partilhar momentos.

Na quinta-feira, publicou vídeos onde se mostra a dançar salsa, num estúdio em Turim e com ajuda de um professor. Trata-se de Sergio Sampaoli, campeão de danças caribenhas. Participou no "Dança com as estrelas" italiano.

Georgina, que tem formação em dança clássica, revela, assim, que não pretende abandonar a sua vocação. Aliás, até quando estava grávida fez questão de se filmar em danças de salão, uma estreia registada aos oito meses de gestação.

Depois de no domingo a companheira do jogador da Juventus ter tido um jantar romântico - assinalando a sua recuperação e os dois golos marcados por CR7 contra o Parma - no dia seguinte voltou a ser assídua no Instagram.

A filha Alana foi a vedeta de um vídeo onde se vê a menina, de dois anos, a disputar uma mala da Channel com a mãe. "Dá-me. É minha", dizia Alana. Aliás, essa carteira foi estreada por Georgina numa ida ao estádio do Turim, para ver, outra vez, o craque a jogar. A Juventus ganhou a partida ao Roma por três a um.