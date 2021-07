Georgina lança marca de joias para honrar mulheres poderosas

Sara Oliveira Ontem às 23:50 Facebook

Namorada de CR7 lançou coleção "Euphoria", homenageando muitas daquelas "que lutaram por um Mundo mais justo".

Dedicada a Cristiano Ronaldo e aos quatro filhos, mas sem viver à sombra da relação, Georgina Rodríguez mantém-se firme na vontade de fazer carreira no mundo dos negócios, sempre ligada à moda. A joalharia é a sua mais recente aposta e já deu frutos. Esta segunda-feira, ao final da tarde, lançou uma marca própria de joias, a "M by Georgina Rodríguez", em parceria com a Millner Co.

"Euphoria" é o nome da coleção de estreia, que chega ao público um dia depois de Georgina celebrar mais uma conquista de CR7, que se sagrou o melhor marcador do Euro 2020. Quando se confirmou o feito, a antiga bailarina já estava em contagem decrescente para apresentar a novidade ao Mundo.

Cada peça tem um nome

De acordo com um comunicado, a coleção tem um significado especial, pois visa sublinhar o "empoderamento feminino" e a "mulher trabalhadora", valores partilhados por Georgina. Assim, cada peça terá o nome de "uma mulher emblemática que tenha mudado o Mundo em que vivemos", como escritoras, cientistas, atrizes, políticas, ou com qualquer papel de relevo na História. "Mulheres corajosas que tenham aberto caminho para muitas outras e que, na sua luta pela igualdade, tenham tornado o Mundo mais justo e mais igualitário", destacou ainda a nota.

Georgina Rodríguez, de 27 anos, voltou a vestir o papel de modelo, agora em causa própria, para a promoção, nitidamente realizada com mais um investimento, numa altura em que grava um documentário para a Netflix. Enquanto empresária, tem ainda uma marca de roupa desportiva e está à frente da clínica de implantes capilares do craque da Juventus, em Madrid.