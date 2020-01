Georgina Presença no Festival Sanremo vale 100 mil euros

Sara Oliveira Hoje às 19:36 Facebook

Enquanto Cristiano Ronaldo soma e segue nos relvados ao serviço da Juventus, a namorada também vai ganhando estatuto de estrela em Itália, onde vivem.

A prova é que foi convidada para ser coanfitriã na terceira noite do Festival Sanremo, um dos mais importantes eventos musicais do Mundo, ao lado do diretor artístico e apresentador Amadeus. Um convite que deixou Georgina Rodriguez empolgada, até pelo papel que a música sempre teve na sua vida. "A minha mãe sempre nos fazia ouvir Laura Pausini", revelou. Mas Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro também fizeram parte do ambiente em que cresceu. Gosto da cultura italiana", confessou à revista "Grazia Italia".

O famoso evento é uma montra importante e apesar de já se considerar "uma pessoa bem conhecida", a jovem quer que conheçam melhor o seu lado profissional. "E não há melhor lugar para isso do que o festival", disse.

"É um orgulho ter sido escolhida entre as protagonistas femininas", assumiu, acrescentando que aceitou por querer "trabalhar e ser independente", embora os "filhos sejam a coisa mais importante" na sua vida. O cachê que vai auferir já levantou polémica. O acordo foi fechado no fim de semana, em Sanremo, para onde a companheira de Ronaldo viajou na companhia do filho mais velho de Cristiano. Ficou alojada num hotel de três estrelas, mas a imprensa avançou que pediu 100 mil euros para estar no festival, um valor bastante superior ao que costuma ser pago e que vai dos 25 aos 50 mil euros.