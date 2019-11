Georgina Rodriguez ameaçada de morte nas redes sociais

Hoje às 20:49 Facebook

Ivana Rodriguez revelou esta sexta-feira ameaças de morte dirigidas a si e à irmã Georgina Rodriguez nas redes sociais. As mensagens enviadas por um internauta mostram imagens manipuladas das duas. O nome de Elma Aveiro é também referido na conta do internauta.

Foi esta sexta-feira que a irmã de Georgina terá recebido mensagens de um internauta com várias ameaças e decidiu revelá-las publicamente através da ferramenta do Instagram, as insta stories. Nas fotografias, as caras de Ivana e Georgina Rodriguez apareciam desfiguradas, acompanhadas da seguinte frase: "é assim que vou deixar sua cara".

Na conta com o nome de "Piranha", a foto de perfil é da namorada de Cristiano Ronaldo com a seguinte descrição: "Sou o bicho mais feio do planeta, e a elma a cunhada curte e compartilha quero milhões". O internauta estará a referir-se a Elma Aveiro, irmã de jogador português.

Ivana Rodriguez revela ainda que este tipo de mensagens não são novas. "Alguém me pode explicar como podem haver pessoas que ameaçam duas jovens por inveja, usando as redes sociais para aterrorizar e ameaçar que nos vão desfigurar a cara e matarem-nos?", acrescenta.

Tanto a Ivana como Georgina Rodriguez são seguidas por milhares de seguidores no Instagram. A namorada de Cristiano Ronaldo supera os 14,1 milhões de pessoas, já a irmã fica-se pelos 200 mil seguidores.