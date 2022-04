Georgina Rodríguez e a filha bebé já estão em casa junto da família

Cristiano Ronaldo anunciou que a namorada, Georgina Rodríguez, e a filha bebé já tiveram alta. Nas redes sociais, o craque mostrou a família reunida em casa, agradecendo "todo o apoio" e "respeito" dos seguidores.

"Agora é hora de ser grato pela vida que acabamos de receber neste mundo". Foi assim que Cristiano Ronaldo se mostrou, esta quinta-feira, com a filha recém-nascida ao colo e Georgina Rodríguez cansada, mas sorridente, entre os outros filhos.

Três dias depois de ter anunciado a morte de um dos gémeos - o menino - durante o parto, o craque português do Manchester United parece determinado a superar o momento difícil que atravessa com a companheira.



"Lar Doce Lar. Gio e nossa filhinha estão finalmente connosco", partilhou Ronaldo, feliz por voltar a ter a família reunida, agora com mais um elemento, cujo nome ainda não foi revelado.



O futebolista aproveitou para "agradecer a todos por todas as palavras e gestos gentis". "O vosso apoio é muito importante e todos sentimos o amor e respeito que você tem por nossa família", acrescentou.