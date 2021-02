Georgina Rodríguez e a vontade de envelhecer ao lado de CR7

Sara Oliveira Hoje às 20:08 Facebook

Jovem argentina reafirmou o amor que a une ao craque da Juventus, desta vez para assinalar o seu 36.° aniversário.

Ao lado de Cristiano Ronaldo há quase quatro anos e meio, Georgina Rodríguez há muito que provou que é o pilar da estabilidade do futebolista e também a sua maior cúmplice. Nas redes sociais, são muitas as vezes em que a namorada do craque da Juventus o elogia e declara o seu amor, ainda mais quando ele está de parabéns, como acontece hoje.

A pretexto do 36.° aniversário de CR7, no Instagram a jovem argentina publicou algumas fotografias dos dois tiradas a semana passada nos Alpes italianos, desejando que cheguem "a velhos com a mesma ilusão de hoje". "Feliz dia e vida feliz, meu amor. Que Deus continue a trazer tanto amor, saúde e bênçãos para as nossas vidas", acrescentou Georgina.

Para Dolores Aveiro, "o tempo voou". "Ontem nasceste e hoje fazes 36 anos", escreveu a mãe do jogador, sublinhando o seu "carácter, humildade e gratidão". Enquanto isso, para felicitar o irmão mais novo, Katia recuperou um "texto guardado numa agenda antiga", escrito um mês antes de o pai morrer, recordando os tempos em que estavam todos juntos e a "união que perdura". E "como a mana já disse tudo", Elma garantiu que Ronaldo será sempre o seu menino, apesar de ser hoje adulto e pai de família.

Amigos, fãs e imprensa também prestaram homenagem e a Juve brindou a data com um vídeo com alguns dos melhores momentos daquele que é o seu maior trunfo, sublinhando mesmo que Cristiano Ronaldo é "a prova vida que a idade é só um número".