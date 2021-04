Georgina Rodríguez faz escala em Lisboa

Sara Oliveira Hoje às 11:15 Facebook

Namorada de Cristiano Ronaldo regressou a Portugal por algumas horas, discreta, mas sem resistir às iguarias

do restaurante preferido do craque.

De jato privado, sem holofotes nem passadeira vermelho, mas com registos nas redes sociais, Georgina Rodríguez mostrou-se em viagem. Quando se falava que estava em Paris - pela localização de fotografias publicadas junto à aeronave -, a namorada de Cristiano Ronaldo já promovia, no Instagram, o takeaway do Yakuza by Oliver, um dos restaurante preferidos do craque da Juventus e que também a conquistou, deixando perceber que fez escala em Lisboa.

A visita a Portugal deverá fazer parte do "reality" que Georgina grava para a Netflix, no qual vai mostrar como é na vida real. Ao JN, fonte próxima adiantou ainda que a antiga bailarina veio "tratar de negócios". Recorde-se que, no ano passado, CR7 adquiriu, por mais de 7 milhões de euros, um luxuoso apartamento na Rua Castilho, junto à Avenida da Liberdade, no coração de Lisboa, e está a construir uma moradia em Cascais, a par de outros investimentos.

Aos 27 anos, depois de ter saltado para a fama por causa do relacionamento com Ronaldo, Georgina há muito que vingou em nome próprio. Na moda, através de participações em programas televisivos e com projetos que lançou - entre eles uma marca de roupa -, a jovem tem construído a sua fortuna. Por isso, comprou duas casas em Girona, uma delas para a mãe viver. Ainda em Espanha, mas no bairro La Finca, em Madrid, soma agora uma vivenda a meias com Ronaldo, a primeira em que os dois se assumem como proprietários. Todavia, há quem aposte que o futuro passará por Lisboa, com os quatro filhos e quando o futebolista arrumar as chuteiras.