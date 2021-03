Georgina Rodríguez investe em Espanha

Sara Oliveira Hoje às 16:59 Facebook

Namorada de Cristiano Ronaldo comprou duas casas em Girona, uma delas para a mãe viver com conforto na terra natal.

Tempo de investimentos em nome próprio para Georgina Rodríguez, com o objetivo de acautelar o futuro de familiares próximos. A revista espanhola "Vanitatis" descobriu que a namorada de Cristiano Ronaldo adquiriu dois imóveis em Girona, a terra natal da mãe.

Conquistada uma posição de sonho ao lado do craque português da Juventus, Georgina não esquece as origens humildes, mesmo que exiba, com frequência, nas redes sociais, os muitos luxos que a rodeiam. No dia-a-dia com Ronaldo e os quatro filhos, Alana, Eva, Mateo e Cristianinho, a jovem mostra-se dedicada à família, pelo que não é de estranhar que acautele o bem-estar da própria mãe.

Sem alarido, usufruindo da posição financeira confortável, em outubro de 2019 comprou uma casa para Ana María Hernández na cidade da Catalunha onde tem raízes familiares. Poucos meses depois, em fevereiro de 2020, adquiriu outra vivenda mais pequena e situada numa rua paralela, e que continua a precisar de obras.

Companheira de Cristiano Ronaldo, aos 27 anos, Georgina Rodríguez não fica à sombra do estatuto do futebolista e também tem adquirido património, trabalhando como modelo e também lançando os próprios projetos, entre eles uma marca de roupa desportiva, cuja primeira coleção esgotou. Além de gerir a clínica de implantes capilares que o jogador tem em Madrid e ganhar dinheiro com as publicações no Instagram, o que lhe garante independência.