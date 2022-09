Georgina Rodríguez marca presença no Festival de Cinema de Veneza

Sara Oliveira Hoje às 13:13 Facebook

Ainda com o futuro profissional do namorado, o futebolista Cristiano Ronaldo, em aberto, a jovem argentina aterrou esta quinta-feira de manhã em Veneza pronta para, mais uma vez, brilhar. À semelhança dos últimos anos, Georgina Rodríguez junta-se às muitas celebridades presentes na 79.° edição do Festival de Cinema que decorre até 10 de setembro na cidade italiana.

Apesar de viver atualmente em Manchester, no Reino Unido, Georgina Rodríguez cumpre a tradição de marcar presença no Festival de Cinema de Veneza, em Itália. "Cheguei", escreveu, na legenda das imagens em que se mostra dentro e junto ao jato privado, e na lancha que a levou ao cais do evento.

A jovem argentina tem sido presença assídua no certame, chamando a atenção pelas roupas e joias que exibe nos variados momentos. Para já, ainda só mostrou o visual com que alterou em solo italiano (onde morou, em Turim, quando CR7 jogou pela Juventus), num misto de elegância e conforto.

No conjunto, como tem sido uma constante, sobressaíram os luxuosos acessórios escolhidos por Georgina. Entre eles, uma carteira Hermès, cinto e sandálias Yves Saint Laurent, no valor de milhares de euros, além dos brincos e anéis com diamantes.

Georgina Rodríguez posou muito sorridente, numa altura em que o futuro do companheiro no Manchester United se mantém em aberto. O mercado de transferência na maioria dos países fecha esta quinta-feira e continuam as especulações sobre Cristiano Ronaldo, mas é na magia da Sétima Arte que a antiga bailarina se prepara para desfilar na passadeira vermelha.