Georgina Rodríguez posa confiante na passadeira vermelha de Cannes

Não foi coberta de ouro, mas foi de dourado que Georgina Rodríguez captou grande parte das atenções, esta quinta-feira, em Cannes. Indiferente aos rumores de uma alegada crise na relação, a companheira de Cristiano Ronaldo brilhou, literalmente, com um vestido-joia na passadeira vermelha do festival de cinema.

Georgina Rodríguez apostou num deslumbrante vestido-joia dourado do designer tunisino Ali Karoui, que há muito se tornou o seu criador de eleição e que a acompanhou no seu regresso ao Festival de Cinema de Cannes.



Na passadeira vermelha, antes da exibição do filme "L'été dernier" de Catherine Breillat, a companheira de Cristiano Ronaldo exibiu uma proposta comprida e com cauda, bastante decotada nas costas, confirmando uma tendência em voga.



Sorridente, a antiga bailarina, de 29 anos, mostrou-se confiante perante os fotógrafos, repetindo depois a postura à chegada da gala solidária amfAR, no icónico Hotel du Cap-Eden-Roc, desta vez com um vestido preto bastante sensual, também de Ali Karoui, que combinou com um valioso colar Chopard.

Horas antes, através das redes sociais, a jovem também se tinha mostrado à chegada à Riviera Francesa e nos preparativos para a "red carpet". Cristiano Ronaldo reagiu com três corações que, implicitamente, parecem negar os rumores que apontam para uma alegada crise no relacionamento.