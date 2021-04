Georgina Rodríguez prova que tem CR7 como aliado

Sara Oliveira Hoje às 18:15 Facebook

Quando se prepara para protagonizar programa na Netflix, namorada do craque antecipa momentos em família em Turim.

Em breve, como já tinha sido divulgado, Georgina Rodríguez vai estrear-se na Netflix com um "doc reality" que se anuncia como um retrato do seu dia-a-dia, o que levantou dúvidas sobre a participação de Cristiano Ronaldo no novo projeto da namorada. Mesmo que o craque tenha publicamente assumido orgulho por mais uma conquista da jovem.

As gravações já decorrem e, nas redes sociais, Georgina tem publicado fotografias que parecem ilustrar alguns dos conteúdos anunciados, inclusivamente a faceta como mãe e mulher "que existe por detrás das fotos, dos stories e das câmaras". As mais recentes mostram uma ida a um parque infantil público em Turim, Itália, com os filhos Alana, Eva, Mateo, e Cristianinho, e também CR7 que, de máscara no rosto e capuz (ou boné) na cabeça, quase passou incógnito.

As imagens foram apreciadas pelos seguidores, não só pela cumplicidade notada mas também por serem raras. Além disso, consciente ou inconscientemente, provam que Ronaldo está frequentemente ao lado de Georgina, acabando por (re)viver momentos que o fazem viajar até à infância à boleia da paternidade, um papel que, como antes confessou, o faz "imensamente feliz".

Apesar do estatuto há muito conquistado, no já famoso "reality" o futebolista estará em segundo plano, deixando a companheira brilhar. Até porque, sem nunca deixar de o apoiar, Georgina Rodríguez, de 27 anos, também tem construído carreira e património, investindo em vários imóveis em Espanha.