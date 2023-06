Georgina Rodríguez transforma-se na "rosa do deserto" em revista árabe

Bem mais tapada do que é habitual, companheira de Cristiano Ronaldo protagoniza a capa da "Harpers Bazaar Arabia". Intitulada "Rosa do deserto", Georgina Rodríguez surge sofisticada, numa simbiose perfeita entre a cultura conservadora do país onde vive há meio ano e a essência latina da sua origem.

Cristiano Ronaldo é ídolo na Arábia Saudita, onde a companheira é tratada também como uma estrela sem fronteiras. A prova é que deu uma entrevista à edição árabe da "Harpers Bazaar", a par de um editorial que ilustra a primeira página da revista.



A viver há meio ano em Riade, na Arábia Saudita, a antiga bailarina já conquistou a elite e marcas, com várias campanhas somadas no território. Respeito, vontade e profissionalismo são os pilares em que diz basear a sua trajetória, sabendo que não pode agradar a todo o mundo e também que a toxicidade não deve "dominar a vida e os sentimentos".



À publicação, Georgina, de 29 anos, declarou-se afortunada com a oportunidade de experimentar outra realidade no Médio Oriente, muito diferente da Europa, por considera que novas culturas ajudam a crescer, a abrir a mente e a ser mais tolerante.



A jovem sublinhou ainda que os filhos aprendem árabe e fazem novos amigos, o que deixará uma importante marca nas suas vidas, fazendo questão de explorar com eles lugares de referência no novo país.



Alana, Eva, Mateo, Bella Esmeralda e Cristianinho são a grande motivação de Georgina Rodríguez. Por eles, tenta sempre dormir em casa por mais distantes que sejam os compromissos profissionais que tenha.



Na mesma entrevista, admitiu apreciar a popularidade conquistada, embora sinta falta de "pequenas cosias", como "poder sentar num banco na rua ou ir ao parque com os filhos" sem se sentir observada.



"Rosa do deserto" é o título da produção em que Georgina se mostra sem decotes ou arrojo, mas sofisticada, respeitando a cultura árabe, ao mesmo tempo que vincou as suas raízes latinas através das poses e das vestes usadas. Na capa, nota ainda para os cravos que compõem a imagem.