Georgina Rodríguez veste a pele de diva no regresso a Espanha

Alheia a polémicas, companheira de Ronaldo, Georgina Rodriguez, protagonizou mais duas campanhas fotográficas em Madrid, onde se tem rodeado de amigos

Quando a sua vida privada volta a ser assunto em alguns meios, com rumores acerca de uma alegada crise na relação com Cristiano Ronaldo e um suposto ex-namorado que lhe pagaria uma avultada mesada, Georgina Rodríguez nada comenta e dedica-se ao trabalho. E voltou a Madrid, Espanha, para protagonizar novas campanhas.

Em dois dias, a antiga bailarina assumiu estilos distintos para duas marcas muito diferentes, mas sempre com sensualidade à mistura.

Primeiro, Gio, de 29 anos, foi fotografada para as propostas desportivas da Alo Yoga, seguindo-se as sugestões mais femininas da marca Marciano by Guess, para a qual encarnou uma personagem ao género das grandes divas do cinema clássico, aqui no ambiente palaciano do hotel de luxo Santo Mauro.

"Prepare-se para ver a rainha Georgina em todos os outdoors do mundo", adiantou a fotógrafa responsável, a italiana Nima Benati.

Como sempre, a jovem argentina contou com a presença da amiga e conselheira Elena Pina, que a costuma ajudar não só com os cuidados com os filhos como em relação ao que veste. "Damo-nos lindamente", declarou Gio no 'doc reality' que realizou para a Netflix, "Soy Georgina", cuja segunda temporada estreou há pouco mais de um mês.

Longe de Riade, Arábia Saudita, onde Ronaldo voltou a não ser suficiente para evitar a derrota do Al-Nassr, falhando o acesso à final da Taça do Rei, Georgina brilha perante as câmaras, sem deixar que as "más-línguas" a afetem. Mesmo que, na última semana, não esteja tão ativa no Instagram, o que alimenta especulações, sobretudo por não ter publicado qualquer fotografia com CR7, que também só tem partilhado imagens publicitárias ou a treinar. A única exceção foi no dia do primeiro aniversário da filha Bella Esmeralda, quando o craque publicou um retrato com a menina para a parabenizar. "O papá ama-te muito", rematou, rendido à herdeira mais nova.