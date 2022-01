Georgina Rodríguez: "Vivo um sonho, mas sou consciente"

Sara Oliveira Hoje às 18:37 Facebook

Em entrevista à revista "Hola", a pretexto da estreia na Netflix, namorada de Cristiano Ronaldo fala da gravidez inesperada e da vida em Manchester, e rejeita o título de influenciadora.

Em contagem decrescente para o 28.° aniversário, Georgina Rodríguez volta à capa da revista espanhola "Hola", a quem deu uma nova entrevista intimista e que resume o momento que está a atravessar. Entre os vários temas, a namorada de Cristiano Ronaldo começou por falar do "doc reality" sobre a sua vida que se estreia a 27 de janeiro, o dia em que faz anos, em 190 países através da plataforma Netflix.

Descrevendo "Soy Georgina" como um "projeto especial", a jovem argentina conta que, no dia em que o agente a abordou, mal conseguiu dormir, já com "mil ideias" a fervilhar na cabeça. Garante que nunca se importou com as críticas, se não nem sairia de casa. Georgina viu o programa como uma oportunidade de se dar a conhecer "um bocadinho mais das portas de casa para dentro", os seus planos, a sua personalidade, como priva com os amigos, o tipo de mãe que é ou como trabalha.

Na apresentação do formato, a protagonista diz que "graças ao amor, a minha vida agora é um sonho". Para depois clarificar: "Vivo um sonho, mas sou consciente. Mais do que viver um sonho, vivo o meu sonho". Muito do que ambicionava já concretizou, como é o caso de ter uma família numerosa. Ao lado de Cristiano Ronaldo, Georgina assumiu como seus os três filhos do craque, Cristianinho, de 11 anos, Eva e Mateo, de quatro, e estreou-se na maternidade, com o nascimento de Alana Martina em novembro de 2017. Em breve, o casal será pai de gémeos, um menino e uma menina, cujos nomes ainda não foram revelados. Georgina reconhece que ficou surpreendida quando soube que estava grávida e a dobrar.

A viver agora em Manchester, no Reino Unido, depois de Turim, Itália, Georgina Rodríguez garante que a mudança não foi radical e que as condições são semelhantes, inclusive a luxuosa moradia que habitam. A maior diferença é viver agora mais perto do colégio.

Frequentemente apresentada como influenciadora, e com quase 30 milhões de seguidores no Instagram, Georgina prefere que não a encaixem nessa prateleira. A propósito, recorda que já foi camareira, balconista e limpou hotéis. Na atualidade, tira "fotos maravilhosas", colabora com as "melhores marcas" e tem um "reality show" quase a chegar ao público, mas não é por isso que se considera, por exemplo, uma atriz. Mais do títulos, diz, ela prefere seguir focada no empenho, na dedicação e nas vontades.