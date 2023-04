Gérard Depardieu acusado de violência sexual a 13 mulheres

Segundo o site Mediapart, 13 mulheres acusam Gérard Depardieu de gestos e comentários sexuais, além de abuso de poder e "grunhidos insistentes" entre 2004 e 2022. Isto quando o ator francês enfrenta, desde 2020, um processo judicial por violação e agressão sexual movido pela atriz atriz Charlotte Arnould.

Aos 74 anos, Gérard Depardieu volta a dar que falar pelos piores motivos, ao protagonizar um alegado novo escândalo sexual no meio cinematográfico. Isto porque 13 mulheres acusam-no de assédio sexual nas filmagens de diversos filmes.

A história é avançada pelo site Mediapart e soma-se à denúncia apresentada, há dois anos, pela atriz Charlotte Arnould que dizer ter sido violada pelo ator em 2018.

De acordo com o artigo publicado, na terça-feira, as mulheres garantem ter "sofrido gestos ou comentários sexuais impróprios do famoso ator em vários níveis, no set de onze filmes ou séries lançadas entre 2004 e 2022, ou em outros locais".

"Afirmam ter sido submetidas a uma mão na calcinha, na virilha, nas nádegas, ou nos seios; comentários sexuais obscenos; até grunhidos insistentes", detalha a publicação, acrescentando que, "quando reclamavam, recebiam a resposta: 'Ah, tudo bem, é o Gérard!'".

Uma das figurantes do filme "Big House"(2015) relatou que perante a investida do ator, afastou a sua mão, mas que "ele continuou, ficou agressivo": "Tentou afastar a minha calcinha e enfiar os dedos em mim: entendi que ele não estava a atuar. Se eu não tivesse impedido, ele teria conseguido".

Reconhecido sobretudo por interpretar Obélix e Cyrano de Bergerac, Gérard Depardieu "nega formalmente todas as acusações", avançaram os seus representantes do escritório de advocacia Temime ao Mediapart, escusando-se a responder às perguntas da agência AFP.

Apesar dos relatos, nenhuma das mulheres avançou com qualquer denúncia sobre Depardieu, mas três delas colaboraram com a Justiça através dos seus depoimentos.

Em março do ano passado, Gérard Depardieu viu confirmada pelo Tribunal de Recurso de Paris a acusação de violação e agressão sexual avançada por Charlotte Arnould.