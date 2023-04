Gérard Depardieu está outra vez no centro da polémica

Sara Oliveira Hoje às 20:45 Facebook

Treze mulheres acusam o ator francês de comportamento sexual abusivo no set de filmes e séries. Nega tudo, mas ainda enfrenta um processo judicial por violação movido pela atriz Charlotte Arnould. A sua vida não é um exemplo.

Aos 74 anos, Gérard Depardieu volta a ser um homem debaixo de fogo, depois de o site francês Mediapart divulgar uma investigação em que 13 mulheres, todas elas profissionais de cinema, acusam o ator de assédio sexual e violência sexual no local de trabalho. Testemunhos remontam a factos alegadamente ocorridos durante a rodagem de filmes e séries estreados entre 2004 e o ano passado.

Esta não é a primeira vez que o ator francês é apontado como abusador. Em 2018, a jovem atriz francesa Charlotte Arnould acusou-o de "violação e agressão sexual". Na altura, Depardieu negou todas as alegações e o caso acabou encerrado, mas a queixosa não desistiu, acabando por fazer com que a investigação fosse reaberta no verão de 2020.

Segundo a imprensa francesa, é no seguimento desse processo que outras mulheres relatam comportamento sexual inadequado da sua parte. Tudo terá acontecido no set de filmagens, por exemplo, da série "Marseille", da Netflix, do biopic "Dumas" ou da comédia "Big house", entre outras produções.

Apalpões e comentários sexuais, abuso de poder e "grunhidos insistentes" fazem parte das denúncias das supostas vítimas, que não chegaram à Justiça por não ter sido formalizada qualquer queixa.

Depardieu não se manifestou, mas a equipa de advogados que o defende nega qualquer comportamento incorreto ou de caráter criminoso e classifica as avaliações de "muito subjetivas" ou de "julgamentos morais".

Uma vida cheia de escândalos

A par de uma longa carreira, o artista soma quase tantas polémicas como trabalhos. Além do histórico de abusos, foi apanhado bêbado a conduzir uma moto em 2013 e, um ano depois, assumiu mesmo a dependência do álcool.

Para quem viu o documentário "Depardieu, l"homme sans limites" ("Depardieu, um homem sem limites"), em 2019, percebe que a sua vida nunca foi exemplo para ninguém. Gérard chegou a prostituir-se por dinheiro, tanto com homens como com mulheres.

Deixou essa vida quando foi descoberto, mas continuou a somar escândalos, sobretudo por misturar sexo, política, família, religião, vida pública e privada, sem regras.

A proximidade com o presidente Vladimir Putin, de quem recebeu a cidadania russa em 2013 para fugir dos impostos franceses, é a prova do quanto é controverso. Na biografia "It happened like that" ("Aconteceu assim"), reconhece que não considera um modelo para os quatro filhos, com quem não tem boa relação. Conta ainda que chegou a roubar carros e túmulos, ajudando criminosos a desenterrarem corpos para lhes furtar joias e sapatos, tudo sem guião e na vida real.