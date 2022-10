Gerard Piqué vai ter de entrar em campo com Shakira ao peito

Em processo de divórcio, Shakira e Gerard Piqué parecem destinados um ao outro, pelo menos no campo da publicidade. No âmbito do acordo de patrocínio firmado entre o FC Barcelona e o Spotify, o futebolista deverá jogar com a imagem ou nome da ex-mulher estampada na camisola.

O Spotify domina os equipamentos do FC Barcelona esta época, ora com o próprio logótipo, como com nomes ou símbolos de várias bandas e/ou artistas, como Justin Bieber, Coldplay, The Weeknd ou Shakira, o que significa que o defesa-central Gerard Piqué onde vai ter que entrar em campo com a ex ao peito.



No clássico do passado fim de semana contra o Real Madrid, a equipa catalã exibiu a coruja que representa a produtora do músico Drake e, em Espanha, especula-se que a próxima a estampar a camisola será a cantora colombiana, tudo no âmbito do acordo publicitário entre o clube e a plataforma de streaming de música, podcast e vídeo.



Shakira lança esta quinta-feira a sua nova música, "Monotonía", em colaboração da cantora com o músico porto-riquenho Ozuna, cuja letra parece inspirada em factos reais. "No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía", canta a artista, parecendo falar dos motivos que levaram ao fim da relação de 12 anos com Piqué.



O videoclipe foi rodado em Manresa, que é catalogada a cidade com mais infidelidades da Catalunha. Pouco tempo depois de separação ser publicamente assumida, em junho, foi conhecido o namoro do jogador do Barcelona com Clara Chía.



Quando já não esconde estar de novo apaixonado, Gerard Piqué deverá ter que envergar a sua imagem no equipamento, o que não pode recusar, até pela situação que vive no Barcelona, onde foi capitão e agora soma polémicas e baixo rendimento. É hora de promover a nova canção de Shakira em nome da publicidade.



Isto quando o atleta parece apostado em que o relacionamento com Clara corra bem, tendo mesmo apresentado a jovem aos filhos, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete, que tem em comum com Shakira, enquanto esta se tem mostrada focada no trabalho.