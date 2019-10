Gigi Hadid assinala aniversário de Bella Hadid com foto de infância

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:50 Facebook

Gigi Hadid fez questão de assinalar publicamente o 23º aniversário da irmã, Bella Hadid, com uma recordação de infância. A irmã mais nova da modelo internacional completou 23 anos, esta quarta-feira, e para celebrar a data Gigi Hadid publicou uma fotografia da infância, no perfil de Instagram, na qual com aparece com Bella ao colo. View this post on Instagram INTL. @bellahadid DAY 🦋🌊💕 MY VERY OWN CUSTOM CABBAGE PATCH KID I RAISED RIGHT FROM THE SEEDLING ! THNX @yolanda.hadid ! A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Oct 9, 2019 at 5:00am PDT Além de Bella Hadid, Gigi, […]