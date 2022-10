Gio Rodrigues revela que sofreu violência doméstica num antigo namoro

Designer admitiu agressões psicológicas durante uma relação de dois anos anterior ao fim do noivado com Edna Santos. Trauma só foi ultrapassado com terapia

Quando se preparava para casar pela terceira vez, em vez de terminar no altar, Gio Rodrigues, de 46 anos, acabou por surpreender ao revelar que foi vítima de violência doméstica durante um namoro.

Convidado de Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, o designer de moda abriu o coração e recordou o que se passou num relacionamento passado - mas sem revelar quem o agrediu psicologicamente.

"No princípio, a gente não dá conta quando isso que acontece. Mais tarde, já havia uma crítica e desconfiança e depois as coisas começam a crescer de tal forma... Lembro-me que, na altura, pedia desculpa por tudo, porque não queria ser chamado à atenção". Os ataques eram "por ciúmes" e "por medo" de o perder, acusou Gio, reconhecendo que, se a mulher que estiver ao seu lado "não for uma pessoa segura, acaba por ter dúvidas". "Eu sempre fui afetuoso e de abraços", defendeu-se, afirmando que chegou "a ter receio das suas atitudes" e até a deixar de sair...

No caso, "a pessoa foi-me manipulando, mas acho que não tinha a noção disso", acrescentou, admitindo que, a certa altura, achou ser ele o responsável: "Achava que a culpa era minha e isso condicionava as minhas atitudes. Eu não era feliz daquela forma". O namoro "durou dois anos", precisou. Na altura, procurou ajuda e superou o trauma com terapia.

A conversa começou pelo recente fim do noivado com Edna Santos. Gio garantiu que a empresária brasileira foi "um dos grandes amores" da sua vida. O outro foi o que viveu com a segunda mulher, Ana Gomes, de quem tem dois filhos, Lourenço e Maria Clara.

Atualmente, "somos os melhores amigos. A Ana foi a minha melhor companheira", acrescentou, antes de ouvir as palavras da ex-companheira que o emocionaram. Romeu, o filho mais velho, de 17 anos, nascido do primeiro casamento com Sónia Albuquerque, vive com Gio, que reconhece ser um pai "muito exigente".

Atualmente, o criador está solteiro e diz que voltar a apaixonar-se "não é agora uma prioridade".