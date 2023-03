Goleador Gonçalo Ramos aproveita folga com a namorada

Sara Oliveira Hoje às 20:00, atualizado às 21:58 Facebook

Um dia depois de assinar mais um golo na goleada do Benfica contra o Guimarães, o avançado Gonçalo Ramos aproveitou o dia livre para namorar. Até porque já se tornou inseparável de Margarida Amaral Domingues, a jovem estagiária da Sport Tv que domina o seu coração.

Na liderança da lista de melhores marcadores no campeonato nacional e a protagonizar boas prestações nos relvados, Gonçalo Ramos também tem bons motivos para sorrir no campo pessoal, pois já não esconde o quanto está apaixonado.

Focado nos jogos, quando tira as chuteiras e tem folgas é com a namorada, Margarida Amaral Domingues, que o craque desfruta do tempo livre e recupera energia para continuar a brilhar por cá e na Liga dos Campeões, quando também sabe que se mantém nos eleitos da seleção nacional na qualificação para o Euro 2024.

Licenciada em Comunicação Social e Cultural desde outubro do ano passado, em paralelo com mestrado em Jornalismo, Margarida estagia, há pouco mais de dois meses, na Sport TV, o que a tem levado ao Estádio da Luz e ao Benfica Campus.

Há quase quatro semanas, esteve também no aeroporto de Lisboa, para cobrir a partida da equipa encarnada para a Bélgica, nas vésperas do encontro da primeira mão ante o Brugge. Não se sabe quando e como é que conquistou o goleador do Benfica, mas terá sido nos corredores do futebol que trocaram o primeiro olhar.

À margem do jornalismo, Margarida soma ainda ainda experiência no palco, integrando a peça "Os Lusíadas como nunca os ouviu", que estreou no Teatro D.Maria II.