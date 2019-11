Gonçalo Diniz feliz com presença do pai e irmão

NTV Hoje às 16:55, atualizado às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Gonçalo Diniz feliz com a presença do pai, Macário, e do seu irmão, Luís, numa das sessões da peça “Ding Dong”. O ator registou o momento para mais tarde recordar. Depois de ter festejado o aniversário do seu progenitor há uma semana, foi altura de o intérprete receber os seus “maiores críticos” numa comédia que se estreou a 19 de outubro. “Ter estes dois na minha vida fez dela uma alegria. Obrigado velhão e mano pela presença… Os meus maiores críticos”, pode ler-se na legenda de uma fotografia em que aparece abraçado aos dois. View this post on Instagram Ter […]