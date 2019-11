Gonçalo Diniz lembra João Ricardo: “Às vezes é quase impossível aguentar a dor”

NTV Hoje às 17:45, atualizado às 17:54 Facebook

Gonçalo Diniz recordou João Ricardo, que morreu há dois anos no dia 23 de novembro, com uma mensagem emotiva de muitas saudades. Este sábado está a ser um dia difícil para o ator que lembrou o amigo que perdeu a vida devido ao cancro. Por isso, o intérprete recorreu ao perfil de Instagram para desabafar com os fãs. “Faz hoje dois anos que decidiste viajar. Ou seja há dois anos que apesar de não te ver, sinto-te sempre comigo. Tenho saudades tuas, muitas”, escreveu Gonçalo Diniz na publicação. View this post on Instagram Faz hoje 2 anos que decidiste viajar. […]