Gonçalo Diniz recorda João Ricardo: “Tenho sentido a presença dele todos os dias”

Gonçalo Diniz recordou João Ricardo com uma homenagem e dedicou a peça de teatro “Ding Dong” ao ator. De regresso ao teatro, esta quarta-feira, o ator recordou a última vez que contracenou em palco com o amigo e, numa publicação no perfil de Instagram, afirmou que “Ding Dong” será em sua homenagem. “A última vez que pisei o palco foi com o meu príncipe João Ricardo. Tenho sentido a presença dele todos os dias como se de ‘cima’ quisesse estar junto a fazer as nossas tão queridas palhaçadas. Por isso mesmo hoje querido João esta peça será em tua homenagem”, […]