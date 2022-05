Gonçalo Paciência celebrou Liga Europa com a nova namorada

Craque do Eintracht Frankfurt dedicou conquista aos pais mas, em Sevilha, partilhou taça e medalha com Priscilla.

Apontado como um dos futebolistas solteiros da Bundesliga mais cobiçados, esta semana Gonçalo Paciência mostrou que está de novo comprometido. Em Sevilha, na final da Liga Europa, o jogador português do Eintracht Frankfurt contou com a presença da nova namorada na bancada, ao lado da família Paciência, e no relvado após o jogo, para com ele celebrar a vitória.

Gonçalo, o filho do meio do antigo futebolista e treinador Domingos Paciência, ainda não tinha dado a entender estar de novo apaixonado mas, na hora da consagração, não resistiu a partilhar fotografias com Priscilla. Esse é o nome da jovem advogada brasileira que conquistou o coração do craque - a quem, desde o fim do relacionamento com a jornalista da SIC Nelma Serpa Pinto não era apontada qualquer paixão - e também de quem lhe é mais próximo. Os dois ter-se-ão conhecido na Alemanha, onde ele joga, e o romance tem sido vivido com discrição.

Independente de ter ou não namorada, Gonçalo Paciência mantém a individualidade e os amigos de sempre que, em Sevilha, privaram com Priscilla. Além dos irmãos, João e Vasco, o atleta conta com um núcleo duro que o acompanha nos bons e nos piores momentos. Por isso, na Andaluzia, teve Diogo Baía (o filho mais velho de Vítor Baía), Diogo Ally, Luís Ribeirinho Soares e Tiago Sá Pereira entre os cúmplices de sempre.

Em breve, juntar-se-ão de férias, pois agora Gonçalo goza das mesmas em Ibiza, na companhia de alguns dos colegas de equipa. Pelo meio, ainda desfrutará de alguns dias com a namorada, sem descurar o tempo com a família de quem é próximo, agora também com a sobrinha, Carolina, de um ano e meio, que também esteve na quarta-feira no estádio Estádio Ramón Sánchez Pizjuán para o ver levantar a taça.