Gonçalo Peixoto estreia-se na Semana de Moda de Milão

Designer de 23 anos marca o arranque do calendário em Itália com um "grito de liberdade". Entre as suas musas está a atriz Rita Pereira.

Aos 23 anos, Gonçalo Peixoto mostra-se hoje na Semana de Moda de Milão com uma coleção que, em plena pandemia, resume o desejo de recuperar a normalidade. O designer estreia-se apoiado pelo Portugal Fashion (que volta a ter Alexandra Moura no calendário oficial de desfiles, no dia 28) em parceria com a ModaLisboa, e diz que, em vésperas de celebrar mais um aniversário, se sente "feliz e realizado" com o percurso já trilhado. "Há muita coisa ainda para fazer, mas sinto que trabalho para os meus objetivos", refere em conversa com o JN. Apesar de ser a sua primeira vez em Itália, o designer de Famalicão teve a primeira internacionalização em 2017, quando surgiu num palco para novos designers na Semana de Moda de Londres.

Em Milão e em formato digital, Gonçalo destaca 21 coordenados num conjunto que "espelha saudade do toque, de sairmos à noite, quase como um grito de liberdade que saiu da alma".

Gonçalo Peixoto tinha 17 anos quando lançou a própria marca, legalmente criada quando atingiu a maioridade. Nessa altura ainda estudava na Cenatex e o projeto "transformou-se numa coisa a sério". Seguiu-se a licenciatura em Design de Moda na ESAD, em Matosinhos, depois de arriscar as primeiras coleções e ter aparecido numa revista internacional. Foi assim que chamou a atenção da atriz Rita Pereira, que "quis o macacão" em destaque: "Tinha 16, 17 anos e nem podia acreditar. Contactei-a pelo Facebook a dizer que gostava de lhe oferecer a peça e ela respondeu. A partir daí, a nossa relação foi crescendo e, hoje em dia, a Rita é uma das minhas musas, das minhas melhores amigas e com um papel principal na minha vida".

Jurado na TVI

Com ateliê no Porto, Gonçalo Peixoto passa a vida na A1, à boleia de compromissos na capital. O mais recente é o programa "All together now", que a TVI estreia a 7 de março, fazendo parte do júri, num rol de 100 figuras públicas ligadas ao mundo da arte e do espetáculo. "Está a ser incrível, com muitas emoções à mistura. Gosto muito de música, mas estou como representante do público e avalio a postura, o look, e não tanto o lado técnico".