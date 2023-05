Gonçalo Ramos não resiste ao charme da namorada

Mais do que assumido o namoro, o goleador do Benfica Gonçalo Ramos não resiste a cimentar as publicações de Margarida Amaral Domingues no Instagram. "És demais", comentou o futebolista, com um emoji apaixonado a rematar, rendido às "sardas naturais" da namorada.

Entre treinos, jogos e golos, o avançado benfiquista Gonçalo Ramos aproveita os tempos livres para namorar. Também não se coíbe de elogiar publicamente a namorada por meio de comentários que lhe dirige nas redes sociais.

"Sardas naturais", partilhou, esta sexta-feira, Margarida Amaral Domingues no Instagram, com uma imagem que lhe destacam as pintas no rosto. "És demais", reagiu o futebolista, assumidamente apaixonado através do emoji escolhido.

PUB

Foi em março que o craque se declarou comprometido e é com a Margarida que tem desfrutado das folgas, pelo menos quando a jovem também não tem compromissos profissionais.



Licenciada em Comunicação Social e Cultural desde outubro do ano passado, Margarida estreou-se há poucas semanas como repórter digital da Sport TV, o que deixou Gonçalo orgulhoso. O sentimento é recíproco, com a namorada também a aplaudir os seus sucessos.