Grávida de oito meses, Teresa Tavares anuncia nome do bebé

Grávida de oito meses, Teresa Tavares anunciou o nome da bebé e falou pela primeira vez sobre a maternidade em televisão. Depois de a imprensa ter avançado que a atriz estaria grávida, eis que surge a primeira entrevista em direto de Teresa Tavares sobre a primeira maternidade no programa “Você na TV!”. À conversa com os apresentadores da TVI Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, a intérprete, de 36 anos, revelou que a bebé se vai chamar Júlia e que a gestação tem estado a correr “muito bem”. A bebé de Teresa Tavares é fruto do seu relacionamento amoroso […]