Grávida de sete meses, Cláudia Vieira mostra barriga

NTV Ontem às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A viver a segunda gravidez, Cláudia Vieira exibiu o crescimento da barriga, a cerca de dois meses de dar à luz Caetana. A atriz prepara-se para repetir a experiência da maternidade, dez anos após o nascimento da primeira filha, Maria, e no perfil de Instagram, registou as 29 semanas de gestação com uma fotografia da barriga de grávida. “Cresce cresce barriguinha… 29 semanas”, escreveu na descrição. https://www.instagram.com/p/B4CrwfphW94/ Caetana é a primeira filha em comum com o namorado, o empresário João Alves. Porém, Cláudia Vieira já é mãe de Maria, de dez anos, fruto da relação terminada com Pedro Teixeira. TEXTO: […]