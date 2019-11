Grávida de sete meses, Cláudia Vieira mostra ecografia

NTV Ontem às 21:30 Facebook

A viver a segunda gravidez, Cláudia Vieira registou a última ecografia que realizou a cerca de dois meses de dar à luz Caetana. A atriz prepara-se para repetir a experiência da maternidade, dez anos após o nascimento da primeira filha, Maria, e no perfil de Instagram, partilhou imagens da bebé cujo parto está previsto para janeiro do próximo ano. Caetana é a primeira filha em comum com o namorado, o empresário João Alves. Porém, Cláudia Vieira já é mãe de Maria, de dez anos, fruto da relação terminada com Pedro Teixeira. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Cláudia Vieira partilha tesourinho […]